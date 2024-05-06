الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

رئيس الحركة الوطنية يدين تهديدات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين فى رفح

اللواء رءوف السيد
اللواء رءوف السيد

أكد اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية جريمة أخرى تضاف لسلسلة جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيونى بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن تطورات الأحداث على الحدود المصرية وتصاعد وتيرة التهديد الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية بهدف الاجتياح البري يعد إنذار خطر جديدا في حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعب أعزل من السلاح.

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وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على ضرورة دعم وتأييد الجهود المصرية وموقف القيادة السياسية في هذا الظرف العصيب، خاصة أن المواقف الرسمية المصرية تنطلق من ثوابت وطنية تحفظ الحق المصري في الدفاع عن وحدة وسيادة أراضيه، كما وجه اللواء رءوف إدانة شديدة اللهجة للممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تحدث فوق الأرض المحتلة محملًا إياها المسئولية الجنائية لأي خسائر في الأرواح.

مصر ترفض أساليب الاحتلال

وأضاف رءوف السيد  أن مصر حكومة وشعبًا تتضامن مع شعب فلسطين وترفض كل أساليب الهمجية الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال والتي تستهدف تصفية قضية العرب وإنهاء حلم شعب فلسطين في إقامة دولة عربية مستقلة عن طريق إبادة شعب وإجباره علي النزوح من أراضيه تحت وطأة القصف ونيران الحرب.

ووجه اللواء رءوف نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي إذا كان ما زال لديه نذر من الأخلاق والضمير الإنساني بأن يتحرك لوقف آلة القمع التي تبطش ليل نهار وتقتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن، مطالبًا بسرعة التحرك لفك هذا الحصار ووقف إطلاق النار ووضع حد يمنع عملية اجتياح برية لرفح الفلسطينية التي سيدفع ثمنها شعب أعزل أوشك علي الهلاك.

اللواء رؤوف السيد علي حزب الحركة الوطنية الحركة الوطنية التهديد الإسرائيلي رفح الفلسطينية

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