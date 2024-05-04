الشيخ أحمد سيف رويضى: مدينة السيسى رسالة تقدير من القبائل العربية بعد دحر الإرهاب فى سيناء

قال الشيخ أحمد سيف رويضي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء، إنّ إطلاق اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى على أجدد مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة تحت مسمى «مدينة السيسي» كان بمثابة رسالة تقدير كبيرة من القبائل العربية للرئيس بعدما استطاع بكل شجاعة وقناعة وطنية، أن يضع سيناء على خريطة التنمية، وأن يمحو الإرهاب المتجذر بها لسنوات.

خطوة مهمة لتأسيس كيان اجتماعي وتنموي

وأضاف الشيخ أحمد رويضي، في بيان صحفي، أن من المنتظر أن تكون مدينة السيسي واحدة من مدن الجيل الرابع التي تضم بين طياتها خدمات الرقمنة والتقدم التكنولوجي لتخدم قطاعًا كبيرًا من الأهالي في المنطقة، فضلًا عن دعم خطة الدولة في التحول الرقمي لمحافظات مصر، وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف الدول الاستراتيجية 2023.

ونوه «رويضي» في حديثه إلى أن اتحاد القبائل العربية، خطوة مهمة لتأسيس كيان اجتماعي وتنموي يقوم على التنوع والاستيعاب والتعاون بين مختلف القبائل، لمزيد من التفاعل ولم الشمل، موضحًا أن إطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن سيناء الجديدة يحمل رسالة تقدير للطفرة التنموية التي أحدثها.

تدشين مدينة السيسي

وكانت قد شهدت سيناء، الأربعاء الماضى، تدشين "مدينة السيسي" من قبل اتحاد القبائل العربية خلال مؤتمره الأول.

وحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بمن في ذلك السياسيون والإعلاميون والرياضيون ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل العربية.

ونظّم اتحاد القبائل العربية والعائلات مؤتمره التأسيسي الأول، في مدينة رفح بشمال سيناء، ليعلن من خلاله انطلاق مسيرة التعمير بإنشاء مدينة السيسي، لتصبح طفرة عمرانية ضخمة، مقدمة لأبناء سيناء، استكمالًا لمسيرة التعمير، لتكون ذكرى تحرير سيناء موعدًا لانطلاق المدينة الضخمة بسيناء.

وسبق انطلاق المؤتمر، تنظيم قافلة سيارات بالأعلام، جابت عددًا من الطرق في رفح، وحملت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عبارة "شكرًا للرئيس"، ولافتات كتب عليها "اتحاد القبائل العربية والعائلات، يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي".