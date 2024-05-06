الإثنين 06 مايو 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل الغارات الإسرائيلية بشرق رفح الفلسطينية

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي شن عددًا من الغارات على مناطق شرق رفح الفلسطينية، بجانب مطار غزة.

وأشار "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عددًا من الأراضي الزراعية الحدودية، حيث اندلعت الحرائق في الأراضي.

ونوه بأن المدفعية الإسرائيلية كثفت من قذائفها باتجاه المنطقة الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح، حيث تسبب القصف الإسرائيلي في نزوح الكثير من السكان للمنطقة الحدودية.

وما زالت حركة المواطنين من المنطقة الشرقية مستمرة حتى هذه اللحظة، خوفًا من العملية العسكرية التي هددت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ الصباح بدأ الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء المنشورات الورقية باتجاه المناطق التي تريد الحكومة إخلاءها في شرق القطاع.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية رفح الغارات الإسرائيلية

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