أحمد جمعة بدر: تحالف القبائل العربية فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء

أكد أحمد جمعة بدر، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة مطروح، أن تحالف القبائل العربية فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات إلى سيناء، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في شمال وجنوب سيناء، فضلًا أنه سيضع ضمن أولوياته تعزيز التواصل بين سيناء وباقي أنحاء مصر.

وأوضح أمين حزب الشعب الجمهوري بمطروح، أن المرحلة الثانية والثالثة من خطة إنشاء «مدينة السيسي» سيتم خلالها استكمال الأعمال الإنشائية لـ578 عمارة إضافية.

وأضاف أحمد جمعة بدر، أنّ المدينة بها مبنى المجمع الخدمي الحكومي ومدارس ونواد رياضية وحدائق، كما تم تخفيض قيمة الوحدة السكنية لأهالي رفح بنسبة 55% من السعر الأساسي، حيث يتم إنشاء المدينة في سياق مدينة رفح الجديدة التي جرى خلالها تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

تدشين مدينة السيسي

وكانت قد شهدت سيناء، الأربعاء الماضى، تدشين "مدينة السيسي" من قبل اتحاد القبائل العربية خلال مؤتمره الأول.

وحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بمن في ذلك السياسيون والإعلاميون والرياضيون ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد من شيوخ القبائل العربية.

ونظّم اتحاد القبائل العربية والعائلات مؤتمره التأسيسي الأول، في مدينة رفح بشمال سيناء، ليعلن من خلاله انطلاق مسيرة التعمير بإنشاء مدينة السيسي، لتصبح طفرة عمرانية ضخمة، مقدمة لأبناء سيناء، استكمالًا لمسيرة التعمير، لتكون ذكرى تحرير سيناء موعدًا لانطلاق المدينة الضخمة بسيناء.

وسبق انطلاق المؤتمر، تنظيم قافلة سيارات بالأعلام، جابت عددًا من الطرق في رفح، وحملت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عبارة "شكرًا للرئيس"، ولافتات كتب عليها "اتحاد القبائل العربية والعائلات، يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي".