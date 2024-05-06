رئيس دفاع النواب: أمن مصر القومى خط أحمر.. والقضية الفلسطنية فى القلب دائمًا

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مشيرا إلى أن مصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية الأمن القومي، وستظل القضية الفلسطينية في القلب، وعلى رأس الأولويات.

جهود مصرية مكثفة

قال العوضي، في تصريحات له، إن اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب لا تسمح لإسرائيل بالتحرك في نطاق المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، لا سيما محور صلاح الدين "فيلادلفيا" إلا بموافقة مصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام.

التحذير من العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

وحذر اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع، من أي عملية عسكرية في رفح- جنوب قطاع غزة، التي من شأنها أن تؤدي إلى مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل.

وأشار العوضي إلى الحرص المصري على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلي صراع آخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.