الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ،  بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولكل الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

عنوان المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري

وأكد  حزب المؤتمر، أن أعياد المصريين ستظل توحد رايتهم وستظل عنوان المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري وتعبر عن عمق المشاعر والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري.

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البابا تواضروس الثانى عن برقية تهنئة الرئيس: هذه المشاعر تربط الإنسان بوطنه (فيديو)

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الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

دعم القيادة السياسية 

وجدد حزب المؤتمر  تأكيده على الوقوف دائمًا خلف القيادة السياسية، ودعم جميع قراراتها التي تدعم أمن وأمان الوطن، مؤكدًا على أهمية التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة المصرية، داعيًا الله أن يحفظ على مصر أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حزب المؤتمر البابا تواضروس مجلس الشيوخ عيد القيامة الاقباط الكرازة المرقسية

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