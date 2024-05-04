السبت 04 مايو 2024
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مصر

الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي، في برقية التهنئة، عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لقداسة البابا تواضروس ولجميع الإخوة الأقباط، مشيدًا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، داعيًا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه- مسلمين وأقباطًا- وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

تهنئة أقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات

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كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، حيث هنأهم بعيد القيامة وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق.

الرئيس السيسي البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية عيد القيامة المجيد نعمة التآخي والترابط

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