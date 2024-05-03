الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو "إفريقية النواب": قرارات الرئيس السيسي كشفت حرصه على الارتقاء بعمال مصر

الدكتورة نيفين حمدي
الدكتورة نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، قائلة: " دوركم وطني وهام في دفع مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن لمستقبل أفضل".

وثمنت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها، اليوم، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،علي الاحتفاء بعيد العمال كل عام،  وذلك تقديرا لجهودهم على مر التاريخ، وما يقدمونه من إسهام في شتى ميادين الإنتاج،  لا سيما في المشروعات القومية الكبري التي تغطي كل محافظات الجمهورية علي مدار السنوات العشرة الماضية.

واكدت، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، علي أهمية القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ  600  جنيهًا إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهًا كحد أدنى للعامل، واستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

ونوهت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إلى أن عيد العمال سيظل شاهدًا على الإنجازات العظيمة التي قدمها العمال على مدار عقود، حيث يمثل العامل المصري قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا، مضيفه عمال مصر العظماء جزء أصيل واساسس من تنمية الدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة ووضعها على خريطة الدول المتقدمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير لكل عمال مصر علي ما يبذلونه من جهد وعمل لبناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي وتقدمه نحو النمو والازدهار.

لجنة الشؤون الأفريقية مجلس النواب حزب حماة الوطن مسيرة البناء والتنمية المشروعات القومية الكبرى

الأكثر قراءة

الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

الجماهير هاجمت الفريق.. 21 غرزة للاعب زفتى فى نهائى الدورة الرمضانية

د. أيمن سلامة: المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية أنهت ادعاءات إسرائيل حول «الدفاع عن النفس» «2-2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى