عضو "إفريقية النواب": قرارات الرئيس السيسي كشفت حرصه على الارتقاء بعمال مصر

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، قائلة: " دوركم وطني وهام في دفع مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن لمستقبل أفضل".

وثمنت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها، اليوم، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،علي الاحتفاء بعيد العمال كل عام، وذلك تقديرا لجهودهم على مر التاريخ، وما يقدمونه من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، لا سيما في المشروعات القومية الكبري التي تغطي كل محافظات الجمهورية علي مدار السنوات العشرة الماضية.

واكدت، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، علي أهمية القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهًا إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهًا كحد أدنى للعامل، واستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

ونوهت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إلى أن عيد العمال سيظل شاهدًا على الإنجازات العظيمة التي قدمها العمال على مدار عقود، حيث يمثل العامل المصري قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا، مضيفه عمال مصر العظماء جزء أصيل واساسس من تنمية الدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة ووضعها على خريطة الدول المتقدمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير لكل عمال مصر علي ما يبذلونه من جهد وعمل لبناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي وتقدمه نحو النمو والازدهار.