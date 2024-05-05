الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدًا فى تاريخ مصر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الذكرى الـ42 لعودة سيناء إلى أرض الوطن مناسبة عزيزة على المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في استرداد طابا بالتحكيم. 

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن سيناء كالفيروز، وهى أرض غالية جدًا تاريخها عظيم ومن يقرأ في تاريخها وجغرافيتها يعلم جيدًا أنها كنز كبير جدًا عند مصر، لذلك، فإننا نفرح بالعيد في الخامس والعشرين من كل سنة.

عرض فيديو بتنفيذ عملية الاغتيالات

وحول حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة الدول العربية بسبب جهوده في خدمة الإنسانية، أكد بابا الإسكندرية، أن هذا الأمر نوع من التقدير والاعتزاز، وتمنح من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكانت مفاجأة بالنسبة إليه.

وأوضح بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه في فبراير 2015 استشهد مصريون على خلفيتهم الوطنية والدينية في ليبيا، وجرى عرض فيديو بتنفيذ عملية الاغتيالات وكان منظرًا مؤلمًا للغاية يعبر عن العنف والإرهاب.

فيلم "السرب" يسجل صفحة مهمة جدًا في تاريخ مصر

وتابع: “في اليوم التالي، عزانا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عبارة جميلة ”وهى مرضتش آجي أعزي من غير ما آخد ثأر ولادنا، ولم نكن نعلم التفاصيل، لكن فيلم السرب كشفها". 

وأشار إلى أن فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدًا في تاريخ مصر، وأشكر قواتنا المسلحة المصرية على تقديم الفيلم بهذه الصورة وأن يسجل بطولة شباب مصري وبطولة قوات مصرية في الوقت ذاته وستحكي الأجيال بها فيما بعد.

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