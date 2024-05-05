الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" توصى بإخراج الحيز العمرانى المستحدث لقرى الشرقية

أحمد السجيني
أحمد السجيني

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتلة السكنية بالقرى والتوابع وإخراج الحيز العمراني المستحدث لقرى محافظة الشرقية.

جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتل السكنية بالقرى والتوابع؛ لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري.

وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، حرصًا علي سلامة الأطفال، وأهالي القري.

وطالب سويلم بسرعة إخراج التحديث الجديد  للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية، مشيرًا إلي أن اللجنة أوصت اللجنة بسرعة  إخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية.

محافظة الشرقية تغطية الترع والمصارف محلية النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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