"محلية النواب" توصى بإخراج الحيز العمرانى المستحدث لقرى الشرقية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني بتغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتلة السكنية بالقرى والتوابع وإخراج الحيز العمراني المستحدث لقرى محافظة الشرقية.

جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تغطية الترع والمصارف التي تقع داخل الكتل السكنية بالقرى والتوابع؛ لما تسببه من حوادث غرق لكثير من الأطفال في تلك القري.

وأوصت اللجنة وزارة الري ومحافظة الشرقية بالنظر في تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، حرصًا علي سلامة الأطفال، وأهالي القري.

وطالب سويلم بسرعة إخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية، مشيرًا إلي أن اللجنة أوصت اللجنة بسرعة إخراج التحديث الجديد للحيز العمراني لقري محافظة الشرقية.