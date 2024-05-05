الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كنائس المنوفية تستقبل المهنئين من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب

الأنبا بنيامين مطران
الأنبا بنيامين مطران المنوفية يتلقى التهنئه

استقبلت كنيسة شبين الكوم بمحافظة المنوفية المهنئين والمباركين بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وكان على رأس المستقبلين الأنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية.

كما استقبلت جميع كنائس محافظة المنوفية المهنئين بالعيد من المسلمين لمشاركة فرحة العيد مع الإخوة الأقباط.

واستقبلت كنيسة شبين الكوم أعضاء مجلس النواب على رأسهم النائب أحمد حجازي، والنائبة هناء سرور والدكتورة سحر أمام مقرر المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، والقيادات التنفيذية الشعبية، ومدير أمن المنوفية وقيادات الأمن الوطني والأمن العام بالمحافظة.

كما زار اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، رافقه نائبه محمد موسى والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهناء عقيل رئيس حي غرب شبين الكوم، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

ووسط أجواء من الأمن والطمأنينة تعمها البهجة والسرور، قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية للأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والإخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين أبناء الأمة، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع.

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محافظة المنوفية عيد القيامة المجيد الانبا بنيامين مطران المنوفية التهنئة بالعيد قيادات المنوفية

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