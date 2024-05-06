الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.. وحماس عرقلت جهود وقف إطلاق النار

دكتور رضا فرحات نائب
دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن تطورات الأحداث الجارية في منطقة رفح القريبة من الحدود المصرية والتهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدا لاجتياحها كارثة، وسيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع للأراضي الفلسطينية تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، لا سيما أن هناك 1.4 مليون فلسطيني.

الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية 

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الموقف المصري ثابت ومعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح، الذي يعد تهديدا مباشر للأمن القومي المصري ويدفع المنطقة إلي صراع أوسع يدفع بها إلى طريق غير معلوم العواقب وتعرقل جهود تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى أن مصر على مدار تاريخها أكبر داعم للقضية الفلسطينة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، والوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

انتقادات لموقف حماس 

وانتقد فرحات رفض حماس المضي قدما في المفاوضات وإفسادها المفاوضات بضرب كرم أبوسالم وتعطيل الجهود الدولية لتحقيق السلام وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، واصفا الموقف بأنه خطوة للخلف في سبيل تحقيق السلام ووقف الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، ويجدد الدعوة لإجراء مفاوضات مباشرة وجادة تقود إلى حل دائم وشامل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر تاريخيا تدين مصر بشدة الاعتداءات والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، مثل الاستيطان غير الشرعي، والقمع، والحصار على قطاع غزة، واعتداءات على المدنيين وتعتبر هذه الأفعال مخالفة للقانون الدولي وتؤكد ضرورة محاسبة المسئولين عنها وتحقيق العدالة داعيا المجتمع الدولي إلي الاضطلاع بدوره ولعب دورا أكثر احتراما للقانون الدولي والإنساني، عبر مناهضة الأفعال الإسرائيلية التي تخطت الحدود، وتعصف بأمن واستقرار المنطقة.

رفح الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حزب المؤتمر الموقف المصري جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح