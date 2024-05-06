الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

برلمانى يطالب بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات فى موازنة وزارة الصحة

النائب علاء عبدالنبى
النائب علاء عبدالنبى

طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بزيادة مخصصات المشروعات والإنشاءات في موزانة وزارة الصحة، وذلك لمساعدة الوزارة في إنجاز العديد من المشروعات المتعلقة ببناء وحدات صحية جديدة وإعادة تأهيل الوحدات غير الملائمة لخدمة المواطنين.

اهتمام غير مسبوق

وأكد النائب أن ملف الصحة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث خصصت الحكومة 496 مليار جنيه لموازنة وزارة الصحة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بزيادة 99 مليار جنيه، وهو ما سيساعد في تحقيق المطالب الشعبية بتطوير المنظومة الصحية، مشددا علي ضرورة  الوضع في الاعتبار زيادة مخصصات الإنشاءات.

وأشار إلي أن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، خاصة مع تواجد عدد من القيادات المشهود لها بالكفاءة منهم علي سبيل المثال لا الحصر، الدكتور هشام مسعود وكيل، وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الذي نقل القطاع الصحي نقلة نوعية في المحافظة.

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وأوضح أن نجاح الدكتور خالد عبدالغفار، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها، يتطلب زيادة موازنة الإنشاءات لمساعدة الوزارة في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك عددا من الكفاءات في قطاع المشروعات، علي رأسهم الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة، الذي أثبت نجاحا كبيرا منذ توليه ذلك الملف.

وأشاد ببلوغ مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 18.4 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه؛ ليشمل عددا أكبر من المحافظات، علاوة على مبادرة 100 مليون صحة ومخصصات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وغيرها.

النائب علاء عبدالنبي مجلس النواب محافظة الشرقية المشروعات وزارة الصحة

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