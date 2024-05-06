الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

"المستقلين الجدد": موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ويهدف للحفاظ عليها

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أكد حزب المستقلين الجدد أن الموقف المصري تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقة ثابت، وهو السعي قدما للوصول إلى وقف إطلاق النار والحفاظ علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته طبقا لقرارات الأمم المتحدة والرفض التام للتهجير وتصفية القضية مع الإدانة لتصرفات الاحتلال الاسرائيلي.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وقال الدكتور هشام عناني إن الموقف المصري ثابت وجهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة من اللحظة الأولي مع الالتزام المصري بوصول المساعدات للشعب الفلسطيني من معبر رفح الذي فتح منذ اللحظة الأولي من اجتياح غزة.

وأشاد بموقف مصر الرافض لاجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية لأنه سيحمل عواقب كارثية مع التشديد علي أن مصر ترفض اي تفاهمات حول هذا الاجتياح الذي تعتبره مصر تهديدا لأمن المنطقة بأكملها.

ضرورة التزام حماس بكل ما يساعد للوصول لوقف إطلاق النار

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أنه على حماس الالتزام بكل ما يساعد الجهود المصرية للوصول إلى وقف إطلاق النار أو على الأقل هدنة مؤقتة.

ويؤكد الحزب دعمه الكامل الموقف المصري المتزن الذي يقدر الأخطار والعواقب المحتملة جراء ما يحدث الآن سواء عسكريا أو دبلومسيا ما من شأنه تعطيل الوصول إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف.

حزب المستقلين الجدد الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي الامم المتحدة القضية الفلسطينية

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