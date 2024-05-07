الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تدعم مساعي مصر لحل قضية فلسطين

العمليات العسكرية
العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

أدانت كتلة الحوار جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض المحتلة، ومؤخراً العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه بالكامل من قبل قوات الاحتلال، مخالفة صريحة وفجة لاتفاقية "حركة التنقل والوصول" التي تم الاتفاق عليها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عام 2005، وسُميت باسم اتفاقية "المعابر".

وقالت كتلة الحوار في بيان لها: “إسرائيل بتعنتها وغرورها وخرقها لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والإنسانية، تهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني من النازحين والملتجئين على أبواب المعبر، كما أنها تفشل جهود الإغاثة الإنسانية من دخول الجرحى وعبور المساعدات الإنسانية والطبية”.

وطالبت كتلة الحوار إسرائيل بشكل قاطع بوقف سياسة "حرق المراحل" وإفشال المفاوضات، وممارسة الضغوط لأقصى درجة على الشعب الفلسطيني، مما يهدد بإفشال الأطراف الساعية لتجميع الأمور وعقد الهدنة، وفي القلب منها الجهود المصرية. وتهيب كتلة الحوار بكل الأطراف الدولية بالتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل للانسحاب من أبواب معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ووقف القتال فورًا، والانتقال إلى عملية سياسية متكاملة، والاعتراف بحل الدولتين بشكل عاجل من أجل سلام مستقر وعادل.

وأكدت كتلة الحوار دعمها الكامل لكل الخطوات والمساعي المصرية لتفعيل المفاوضات والوصول لحلول لصالح الشعب الفلسطيني المكلوم.

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