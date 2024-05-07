الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وكيل الشيوخ: الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلى غير مسبوقة فى تاريخ الإنسانية

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة

انتقد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الصمت الدولي المخزي على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين العزل وآخرها الهجوم علي رفح آخر ملاذ للفلسطينين بعد حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة أصبحت بلا جدوى، وأن وجودها أصبح والعدم سواء، وخالفت ميثاقها وماورد في ديباجتها من حفظ حقوق الشعوب ومنع الحروب، وباتت الأمم المتحدة تنتهج مسار عصبة الأمم التي ذهبت في أدراج الرياح بعد أن فقدت قيمتها ومصداقيتها.

وقال وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في غزة جرائم حرب تستدعي محاكمة جميع من تلطخت يدهم بدماء الأبرياء، وأن الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.

 

أبوشقة: المنعطفات التاريخية تحتم علينا التوحد خلف القيادة السياسية 

وبين بأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، شهادة وفاة لقطاع غزة بعد قفل الرئة الوحيدة والمتنفس الوحيد للأشقاء الفلسطينين الأبرياء في قطاع غزة.

واختتم بيانه قائلًا: «إنه في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها منطقتنا العربية وما يحدث فيها من منعطفات تاريخية تهدد السلم والأمن الدوليين، تحتم علينا جميعًا التوحد خلف القيادة السياسية وخلف القوات المسلحة المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن».

المستشار بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ إسرائيل الفلسطينيين الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

"شيطانة كفر البطيخ".. كيف خططت سيدة للانتقام من شقيق زوجها بعد كشف خيانتها؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

مفاجأة.. صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من الجزء الثانى لـ"صاحبة السعادة"

"كاف" يعلن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة