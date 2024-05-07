وكيل الشيوخ: الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلى غير مسبوقة فى تاريخ الإنسانية

انتقد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الصمت الدولي المخزي على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين العزل وآخرها الهجوم علي رفح آخر ملاذ للفلسطينين بعد حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل منذ أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة أصبحت بلا جدوى، وأن وجودها أصبح والعدم سواء، وخالفت ميثاقها وماورد في ديباجتها من حفظ حقوق الشعوب ومنع الحروب، وباتت الأمم المتحدة تنتهج مسار عصبة الأمم التي ذهبت في أدراج الرياح بعد أن فقدت قيمتها ومصداقيتها.

وقال وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في غزة جرائم حرب تستدعي محاكمة جميع من تلطخت يدهم بدماء الأبرياء، وأن الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.

أبوشقة: المنعطفات التاريخية تحتم علينا التوحد خلف القيادة السياسية

وبين بأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، شهادة وفاة لقطاع غزة بعد قفل الرئة الوحيدة والمتنفس الوحيد للأشقاء الفلسطينين الأبرياء في قطاع غزة.

واختتم بيانه قائلًا: «إنه في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها منطقتنا العربية وما يحدث فيها من منعطفات تاريخية تهدد السلم والأمن الدوليين، تحتم علينا جميعًا التوحد خلف القيادة السياسية وخلف القوات المسلحة المصرية، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن».