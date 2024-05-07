الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: الاحتلال الإسرائيلى يصر على مواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أدان حزب الجيل الديمقراطى العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى في مدينة رفح الفلسطينية، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتباره مخالفا للقانون الدولى ولكل قرارات الشرعية الدولية ويهدد المفاوضات الجارية بالقاهرة بين إسرائيل وحماس.

رغبة الحكومة الإسرائيلية فى اجتياح رفح الفلسطينية

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن ذلك يعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية فى اجتياح رفح الفلسطينية وإصرارها على سياساتها الرامية لإبادة جماعية للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن هذه العمليات العسكرية تشكل تهديدا لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج المصابين والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

ودعا رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى إلى القيام بمسئولياته لإنقاذ أرواح الأبرياء من المدنيين فى الشعب الفلسطينى وكبح جماح جيش الاحتلال الإسرائيلى، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من معبر رفح من الجانب الفلسطينى.

كما أشاد حزب الجيل ببيان وزارة الخارجية المصرية الذى أدان العدوان الإسرائيلى بأشد العبارات ويتفق مع كل ما فيه من تحذيرات ونداءات للمجتمع الدولى ومطالبته بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى.

حزب الجيل الإحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية معبر رفح المفاوضات إسرائيل و حماس

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة