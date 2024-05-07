حزب الجيل: الاحتلال الإسرائيلى يصر على مواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

أدان حزب الجيل الديمقراطى العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى في مدينة رفح الفلسطينية، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتباره مخالفا للقانون الدولى ولكل قرارات الشرعية الدولية ويهدد المفاوضات الجارية بالقاهرة بين إسرائيل وحماس.

رغبة الحكومة الإسرائيلية فى اجتياح رفح الفلسطينية

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن ذلك يعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية فى اجتياح رفح الفلسطينية وإصرارها على سياساتها الرامية لإبادة جماعية للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن هذه العمليات العسكرية تشكل تهديدا لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج المصابين والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

ودعا رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى إلى القيام بمسئولياته لإنقاذ أرواح الأبرياء من المدنيين فى الشعب الفلسطينى وكبح جماح جيش الاحتلال الإسرائيلى، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من معبر رفح من الجانب الفلسطينى.

كما أشاد حزب الجيل ببيان وزارة الخارجية المصرية الذى أدان العدوان الإسرائيلى بأشد العبارات ويتفق مع كل ما فيه من تحذيرات ونداءات للمجتمع الدولى ومطالبته بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى.