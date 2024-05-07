عضو بالشيوخ: مصر الكبيرة ستظل صوت العقل لإنقاذ السلام والمنطقة من الدمار

ثمّن النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المصرية الكبيرة لاحتواء الأزمة في غزة، بعد المغامرة غير المحسوبة للاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر الكبيرة القادرة ستظل صوت العقل لإنقاذ السلام والمنطقة من الدمار، وعلى الجميع تحمل مسئولياته في الأزمة التي خلفتها الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عبدالعزيز، أن شهامة وشجاعة الرئيس السيسي في الإصرار على استكمال مسار التفاوض والهدنة كحل استراتيجي لجميع الأطراف، تؤكد حكمة وقوة الإرادة المصرية التى ترجمها الرئيس بطرح مبادرة للهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

منطق القوة سيقوض السلام في المنطقة لعقود من الزمن

وتابع عضو الشيوخ أن على إسرائيل أن تعي تمامًا بأن منطق القوة سيقوض السلام في المنطقة لعقود من الزمن، وأن على العقلاء في إسرائيل التحرك لوقف إجرام حكومة نتنياهو التى تريد النجاة من الهجوم الإسرائيلي عليها بالهجوم على الفلسطينيين العزل في رفح في خطوة أشبه بنجاح مشبوة ملطخ بدماء الأبرياء.

وشدد عضو الشيوخ بأن على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لتسهيل مرور المساعدات التي توقفت باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة أن ما يوجد في غزة من مساعدات إنسانية لا يكفي ليوم واحد.