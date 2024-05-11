السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى مدبولى: إطلاق أول خط إنتاج سيارات فى مصر العام المقبل

مصطفى مدبولي خلال
مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات والمصانع، بمنطقة العاشر من رمضان، إن الدولة تسعى لتعزيز الاستثمار المحلي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن يطلق أول خط إنتاج مصري لإنتاج السيارات في العام المقبل 2025.

وتابع أن فاتورة استيراد السيارات لمصر كانت أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، وهذا ما دفع الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفًا أن مصر قادرة على هذا.

ونوه بأن الفكر الذي يسيطر على الحكومة هو التركيز على المصانع، والعمل على حل المشاكل، من أجل زيادة نسب الاستثمار والوصول للأهداف الاقتصادية الموضوعة.

مصطفى مدبولى خطوط إنتاج مصرية مذيعة اكسترا نيوز رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

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