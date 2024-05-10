محلل سياسي فلسطيني: ما فعله مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة "بلطجة" وانتهاك للقوانين الدولية

قال أحمد زكارنة، كاتب ومحلل سياسي، إن تصرف مندوب إسرائيل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما مزق ميثاق الجمعية والقوانين الدولية، ما هو إلا "بلطجة سياسية".

وأضاف "زكارنة"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن على الامم المتحدة تعي وتأخذ بعين الإعتبار ما فعله جلعاد اردان، مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، حيث يؤكد ذلك انتهاك حكومة الاحتلال لكافة القوانين الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تخسر يوميًا الكثير من الدعم والقادة، وستصبح بعد ذلك منعزلة، مؤكدًا أن التصويت اليوم هو تاريخي وانتصار للحق والحرية والسلام.

ونوه أن خطاب بايدن متناقض، ولكنه يخشى من عزلة إسرائيل، كما يخشى أيضا من أن يُتهم بأنه شريك رسمي وفعال في كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.