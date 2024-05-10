الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: ما فعله مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة "بلطجة" وانتهاك للقوانين الدولية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أحمد زكارنة، كاتب ومحلل سياسي، إن تصرف مندوب إسرائيل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما مزق ميثاق الجمعية والقوانين الدولية، ما هو إلا "بلطجة سياسية".

وأضاف "زكارنة"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن على الامم المتحدة تعي وتأخذ بعين الإعتبار ما فعله جلعاد اردان، مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، حيث يؤكد ذلك انتهاك حكومة الاحتلال لكافة القوانين الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تخسر يوميًا الكثير من الدعم والقادة، وستصبح بعد ذلك منعزلة، مؤكدًا أن التصويت اليوم هو تاريخي وانتصار للحق والحرية والسلام.

ونوه أن خطاب بايدن متناقض، ولكنه يخشى من عزلة إسرائيل، كما يخشى أيضا من أن يُتهم بأنه شريك رسمي وفعال في كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

مندوب إسرائيل محلل سياسي فلسطيني بلطجة سياسية القاهرة الإخبارية أحمد زكارنة

مواد متعلقة

متحدث فتح لـ"القاهرة الإخبارية": بايدن يمكن أن يضحى بالانتخابات لحماية نتنياهو

مراسل "القاهرة الإخبارية": إطلاق 9 صواريخ طويلة المدى من رفح الفلسطينية

سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان.. وحزب الله يرد بالصواريخ

مراسل القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف على مدارس النازحين بجنوب غزة

القاهرة الإخبارية: تقارير تؤكد مقتل 4 إسرائيليين بسبب الرشقات الصاروخية الأخيرة

عضو بالشيوخ الأمريكي: لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية بغزة

جرحى في قصف منزل بمخيم النصيرات

سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عيتا الشعب وميس الجبل جنوب لبنان

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ«الدستور»: إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء إعلان رسمى بانتهاء أزمة العملة الصعبة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل