الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: تقارير تؤكد مقتل 4 إسرائيليين بسبب الرشقات الصاروخية الأخيرة

أحمد أبو زيد مراسل
أحمد أبو زيد مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القصف المدفعي كان متبادلًا في الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الرشقات الصاروخية من مدينة رفح باتجاه بئر السبع.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن التقارير التي أشارت إليها وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الرشقات الصاروخية الأخيرة تسببت في مقتل 4 إسرائيليين، بالإضافة إلى إصابة عدد من الجنود.

وأضاف أن التصعيد العسكري في حالة تزايد، على الرغم من إجراء المفاوضات، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي نوه بأنه تم إدخال سيارة وقود للأونروا، وهذا عارٍ تمامًا من الصحة، حيث كذبه المفوض العام لوكالة الأونروا.

موفد قناة القاهرة الإخبارية تقارير إسرائيلية الرشقات الصاورخية القاهرة الإخبارية وسائل الاعلام الاسرائيلية

مواد متعلقة

عضو بالشيوخ الأمريكي: لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في التواطؤ بالكارثة الإنسانية بغزة

جرحى في قصف منزل بمخيم النصيرات

سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عيتا الشعب وميس الجبل جنوب لبنان

الأردن يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدعم طلب عضوية دولة فلسطين

بشير جبر: القذائف الإسرائيلية تستهدف عدة منازل برفح الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية تطلق 4 صواريخ باتجاه تمركزات قوات الاحتلال شرقي رفح الفلسطينية

سامح شكرى يؤكد رفض مصر القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 34943

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام