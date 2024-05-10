الأردن يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدعم طلب عضوية دولة فلسطين

رحبت المملكة الأردنية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكد الأردن، أن اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتًا يعكس إجماعًا دوليًا على حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولًا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية.