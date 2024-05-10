الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأردن يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدعم طلب عضوية دولة فلسطين

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

رحبت المملكة الأردنية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكد الأردن، أن اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتًا يعكس إجماعًا دوليًا على حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولًا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية.

الأردن دولة فلسطين فلسطين القاهرة الإخبارية المملكة الأردنية الامم المتحدة

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