الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحتا معزولتين بالعالم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأغلبية الساحقة في العالم، تنحاز لدولة فلسطين، بسبب الانتهاكات التي مُورست بحق الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية.

وأشار "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن فلسطين تتقدم شيئًا فشيئًا على الساحة الدولية شريكًا أساسيًا في المنتدى الدولي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينة شهدت الكثير من الصعود والهبوط على الأجندة الدولية.

ونوه أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أصبحتا معزولتين تماما على الساحة الدولية، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأحقية فلسطين فى العضوية الكاملة.

وتابع أن الكثير من الدول الأوروبية أصبحت تنحاز للشعب الفلسطيني، ونحن الآن لنا كل الحقوق في الجمعية العامة للأمم المتحدة ماعدا التصويت، وسنسعى من أجل الوصول لأحقية التصويت.