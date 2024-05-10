الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سامح شكرى يؤكد رفض مصر القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين

سامح شكري
سامح شكري

يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البريطاني، هاتفيًا مستجدات الأوضاع في غزة والوضع الراهن للمفاوضات الرامية لإتمام اتفاق يحقق هدنة شاملة.

وأكد وزير الخارجية المصري، على حتمية مواصلة تضافر الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية وحث الأطراف على إبداء المرونة للوصول إلى نقطة اتفاق، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وحذر شكري، من عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ووقف المنفذ الرئيسي لخروج الجرحى ودخول المساعدات، ويدعو للضغط على إسرائيل للامتثال بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والكف عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة في غزة.

ويؤكد وزير الخارجية سامح شكري، رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

سامح شكري وزير الخارجية المصري سامح شكري غزة الأوضاع في غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

حماس: سنجرى مشاورات مع قيادات الفصائل الفلسطينية لإعادة النظر فى استراتيجيتنا

متحدث حركة فتح: آن الأوان لرفع الظلم التاريخى عن دولة فلسطين

البنتاجون تأمر بسحب ألف جندى أمريكى من النيجر

الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": الولايات المتحدة وإسرائيل أصبحتا معزولتين بالعالم

بعثة مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة اعتمدت قرارًا تاريخيًا لمنح فلسطين حقها

باحث: مصر تواصل جهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الأمم المتحدة توصى مجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابى

محمود عباس: التصويت الكاسح لصالحنا يؤكد أن العالم يقف مع حرية وحقوق فلسطين

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

اغتصبنى وصورنى فيديو ليبتزنى.. بعد مرور 3 سنوات فتاة تحرر محضرا ضد خطيبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام