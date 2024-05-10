سامح شكرى يؤكد رفض مصر القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين

يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البريطاني، هاتفيًا مستجدات الأوضاع في غزة والوضع الراهن للمفاوضات الرامية لإتمام اتفاق يحقق هدنة شاملة.

وأكد وزير الخارجية المصري، على حتمية مواصلة تضافر الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية وحث الأطراف على إبداء المرونة للوصول إلى نقطة اتفاق، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وحذر شكري، من عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ووقف المنفذ الرئيسي لخروج الجرحى ودخول المساعدات، ويدعو للضغط على إسرائيل للامتثال بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والكف عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة في غزة.

ويؤكد وزير الخارجية سامح شكري، رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.