الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: مصر تواصل جهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

محمد مرعي فى مداخلة
محمد مرعي فى مداخلة ببرنامج اليوم

قال محمد مرعي كبير باحثين المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يلوح منذ شهور دخول رفح الفلسطينية، ولكن تدخل مصر وإعلان رفضها القاطع بأي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية ساهم في تعطيل الفكرة.

وأشار "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع على فضائية "dmc"، إلى أن مصر تواصل جهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحذر من تداعيات استمراره على أمن واستقرار المنطقة بأكملها

وأضاف أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس دورها بشكل أكثر جدية من خلال الضغط على إسرائيلي من أجل حماية مصالحها على الأقل.

وتابع أن القوى الدولية والإقليمية، لديها حالة رفض حقيقي لما يحدث في قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي التحرك بشكل فعال على أرض الواقع من أجل وقف الحرب ضد الأبرياء في قطاع غزة.

قطاع غزة غزة رفح الفلسطينية DMC اليوم رفح الولايات المتحدة

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