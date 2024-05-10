الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"مصر للألومنيوم" تصل إلى الطاقة القصوى فى التشغيل بـ320 ألف طن هذا العام

منصور عبد الغني فى
منصور عبد الغني فى مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن شركة "مصر للألومنيوم" تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى فى التشغيل ومعدلات الأداء وحجم الإنتاج والتصدير.

وأشار "منصور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع على فضائية "DMC"، إلى أن شركة مصر للألومنيوم، عبارة مجمع، يقع على مساحة 5000 فدان، يضم أربع موانئ للتصدير.

ونوه أن الشركة تشهد منذ فترة خطة تحديث كبيرة، من خلال إدخال صناعات جديدة، مؤكدًا أن المصنع يصل للطاقة القصوى للإنتاج، منذ أول يوم تم تشغيله.

وتابع أن الطاقة التشغيلية للماكينات وصلت هذا العام إلى 320 ألف طن وهذا رقم غير مسبوق، حيث تم توجيه 50% من الإنتاج للسوق المحلية والباقي للتصدير.

مصر للألومنيوم الطاقة القصوى منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال اليوم

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