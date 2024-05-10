الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمود مسلم: مساس إسرائيل بالأمن القومى المصرى قد يؤدى لفض اتفاقية كامب ديفيد

مداخلية محمود مسلم
مداخلية محمود مسلم بقناة القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، إن الموقف المصري مبني على ضبط النفس، من أجل إتمام الهدنة وإنقاذ الإخوة الفلسطينيين من هذه الغطرسة الإسرائيلية، لكن إذا صممت إسرائيل على التمادي في الانتهاكات، سيمثل ذلك مساسًا بالأمن القومي لمصر.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين؟"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أبلغت الولايات التحدة بشكل واضح بخطورة التصعيد في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مساس إسرائيل بالأمن القومي المصري قد يؤدي لفض اتفاقية كامب ديفيد.

ونوه بأن الأمر الأصعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هو انفجار منطقة الشرق الأوسط، إذا ما تم إلغاء الاتفاقية فهذا يهدد بشكل كبير المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أنه من الصعب إبرام أي اتفاقيات أخرى مع الإسرائيليين، حيث إن مصر تحملت الكثير من أجل إتمام الاتفاقية، فالأمن القومي المصري خط أحمر، وحذرت مصر أكثر من مرة من التصعيد في غزة، حتى لا نصل لهذه النقطة.

محمود مسلم مساس إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد كامب ديفيد غزة إلى أين القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية ترصد مصير مسار المفاوضات لإنهاء الحرب على قطاع غزة ورفح الفلسطينية

إعلام لبنانى: مدفعية الاحتلال تقصف بالقذائف الفوسفورية الجنوب اللبنانى

أكسيوس: أعضاء حملة بايدن الانتخابية قد يتخلون عنه بسبب انتقاده إسرائيل

مجلس الوزراء الإسرائيلى أوعز لفريق التفاوض مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق

إعلام إسرائيلى: عملية رفح الفلسطينية محدودة ولا تتجاوز خطوط الإدارة الأمريكية الحمراء

مراسلة القاهرة الإخبارية: الأسيرات الفلسطينيات يعشن فى ظروف صعبة للغاية داخل سجون الاحتلال

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

"الصحة العالمية": النظام الصحى فى غزة سينهار حال توقف تدفق الوقود

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

حماس: إنقاذ أحد المحتجزين من محاولة انتحار

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

كورنيش بحيرة قارون يتحول إلى ممشى سياحى.. عدسة “الدستور” ترصد التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

محطة تل أبيب

المزيد

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام

بسبب تهديده إسرائيل.. الحزب الجمهورى يصوغ "مواد عزل" ضد بايدن