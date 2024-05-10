محمود مسلم: مساس إسرائيل بالأمن القومى المصرى قد يؤدى لفض اتفاقية كامب ديفيد

قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود مسلم، إن الموقف المصري مبني على ضبط النفس، من أجل إتمام الهدنة وإنقاذ الإخوة الفلسطينيين من هذه الغطرسة الإسرائيلية، لكن إذا صممت إسرائيل على التمادي في الانتهاكات، سيمثل ذلك مساسًا بالأمن القومي لمصر.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين؟"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أبلغت الولايات التحدة بشكل واضح بخطورة التصعيد في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مساس إسرائيل بالأمن القومي المصري قد يؤدي لفض اتفاقية كامب ديفيد.

ونوه بأن الأمر الأصعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هو انفجار منطقة الشرق الأوسط، إذا ما تم إلغاء الاتفاقية فهذا يهدد بشكل كبير المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أنه من الصعب إبرام أي اتفاقيات أخرى مع الإسرائيليين، حيث إن مصر تحملت الكثير من أجل إتمام الاتفاقية، فالأمن القومي المصري خط أحمر، وحذرت مصر أكثر من مرة من التصعيد في غزة، حتى لا نصل لهذه النقطة.