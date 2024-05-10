القاهرة الإخبارية ترصد مصير مسار المفاوضات لإنهاء الحرب على قطاع غزة ورفح الفلسطينية

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، من خلال مراسليها ومذيعيها، تغطية خاصة حول مصير المفاوضات بين حماس وإسرائيل وتأثير المفاوضات على قرار استمرار الحرب على قطاع غزة واقتحام مدينة رفح الفلسطينية.

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر رصدت ضغوطًا أمريكية ظهرت في تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم مد إسرائيل بالسلاح إذا لم توقف عملياتها في رفح، كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيقدم للكونجرس تقريرًا حول حقيقة ما تقوم به إسرائيل في رفح، لكن الوفد المصري يرى أن هذا ليس كافيًا، وأن هناك سلاح العقوبات، الذي يمكن أن تستخدمه الولايات المتحدة لإرغام إسرائيل على التوقف.

فيما كشف تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية، وأذاعته "القاهرة الإخبارية" عن أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير راغبة في نشر جنود أمريكيين للمساعدة على تفريغ المساعدات لشاطئ غزة، والحل الحالي هو أن يؤدي مقاول إسرائيلي المهمة ميدانيًا، حسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في عاجل لها.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة الرصيف الإنساني الأمريكي على شواطئ قطاع غزة تعاني تحديات فيما يتعلق بالقوة البشرية لتشغيلها، كما أن بريطانيا انسحبت من خطتها لنشر جنود مسلحين في غزة للمساعدة على تفريغ المساعدات إلى الشاطئ؛ بسبب المخاوف الأمنية.

ومن خلال مراسليها تابعت "القاهرة الإخبارية" الأوضاع عند معبر رفح، حيث قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن المشهد يبقى على حاله في الجانب الفلسطيني من خلال هذه الضربات المتتالية والاستهدافات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن هدأت وتيرة هذه الأحداث والضربات منذ دقائق، خاصة أنه كان هناك بعض العمليات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد عدد من الآليات وكذلك الأهداف الإسرائيلية في مدينة رفح.

وأضاف "المطعني"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصورة التي نتابعها في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني تبقى كما هي، وكذلك المشاهدات التي رصدناها وكمية القصف العنيف التي كانت في الدقائق الماضية وتصاعد أعمدة الدخان في مختلف المناطق خاصة المنطقة الشرقية من معبر رفح وكذلك في وسط مدينة رفح.

فيما قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن، أمس، كانت ليلة دامية على الشعب الفلسطيني بمدينة رفح الفلسطينية وبخاصة في الجهة الشرقية من المدينة، حيث لم تتوقف القذائف على الإطلاق طوال ساعات الليل.

وأكد بشير جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم استهداف مجموعة من المنازل بشرق مدينة رفح والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.