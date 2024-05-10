الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود عباس: التصويت الكاسح لصالحنا يؤكد أن العالم يقف مع حرية وحقوق فلسطين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، ووجه الشكر للدول التي صوتت لصالح فلسطين وانحازت إلى الحق والعدل.

وأشار أبو مازن، إلى أن التصويت الكاسح لصالح فلسطين يؤكد أن العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

محمود عباس الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية حقوق الشعب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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