الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بشير جبر: القذائف الإسرائيلية تستهدف عدة منازل برفح الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن الضربات الإسرائيلية تجاه مدينة رفح الفلسطينية لاتزال مستمرة، رغم أنه خلال الساعتين الماضيتين كان هناك هدوء حذر في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأضاف “جبر”، خلال رسالة على الهواء، أنه قبل هذا الهدوء كانت ليلة عاصفة على الفلسطينيين، حيث لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية بكل أحيائها إضافة للمنطقة الشرقية لخان يونس، هذا القصف أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والمصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن القذائف تساقطت في صبيحة هذا اليوم في وسط رفح الفلسطينية، وهي تبعد عن المنطقة الشرقية بنحو كيلومترين من الناحية الغربية، وتقع خارج المنطقة المحددة بالإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه القذائف سقطت باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. 

وأوضح أن المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية تشهد قصفا متقطعا من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه الشريط الساحلي المكتظ بالنازحين الفلسطينيين وعشرات الآلاف من الخيام الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية مراسل قناة القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية المناطق الشرقية رفح مدينة رفح

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