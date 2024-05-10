متحدث فتح لـ"القاهرة الإخبارية": بايدن يمكن أن يضحى بالانتخابات لحماية نتنياهو

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن مجلس الأمن صوت في جلسته الأخيرة بأغلبية ساحقة بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو، وبالتالي لجأنا للجمعة العامة للأمم المتحدة.

وأضاف "نزال"، خلال مداخل لـ"القاهرة الإخبارية" أنه من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الامريكية حق الفيتو مرة اخري خلال الجلسة القادمة لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمكن أن يضحي بحياتة السياسية وخسارة الانتخابات، من أجل حماية صديقه بنيامين نتنياهو، ونأمل أن تضع الولايات المتحدة أن تضع عقلها في راسها وأن توافق على تمرير مشروع القرار بمجلس الأمن.

ونوه بأن فلسطين من حق شعبها العضوية الكاملة، مشيرًا إلى أنه لا هناك أي ضرر عليها إذا أخذت فلسطين العضوية الكاملة، معتقدًا بأن ما تفعله إدارة بايدن، هو فرض غطاء سياسي لإسرائيل ليس إلا.