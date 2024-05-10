الجمعة 10 مايو 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف على مدارس النازحين بجنوب غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المدفعية الإسرائيلية تطلق القذائف في الوقت الحالي على منازل الفلسطينيين، بالإضافة إلى قصف المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية بالزوارق الحربية.

وأضاف "جبر"، أن الطيران الإسرائيلي يدخل المجال الجوي من وقت لآخر لمدينة رفح، وتشن غاراتها بشكل عنيف، الأمر الذي تسبب في سقوط 7 شهداء.

وأشار إلى أن حي الزيتون، يتعرض لعملية عسكرية من قِبل الآليات الإسرائيلية، حيث تم تدمير 30 منزلًا، بالإضافة إلى إطلاق القذائف من قِبل المدفعية الإسرائيلية تجاه المدارس التي تؤوي نازحين.

ونوه بأن الرشقات الصاروخية الأخيرة، كان مصدرها مدينة رفح جنوب القطاع، فالتصعيد مستمر، حيث اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع الآليات العسكرية الإسرائيلية.

مراسل القاهرة الاخبارية جنوب غزة غزة المدفعية الإسرائيلية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية

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