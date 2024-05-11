السبت 11 مايو 2024
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محمد عبدالناصر: مصر نجحت فى تغيير نظرة العديد من الدول لصالح دعم القضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن مصر بذلت ولا تزال تبذل مجهودات ضخمة من أجل الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإقرار هدنة إنسانية بالقطاع، مشيرًا إلى أن مصر لديها ثوابت في موقفها تجاه القضية الفلسطينية ويؤكدها الرئيس السيسي وكذلك وزير الخارجية في كل المحافل الدولية واللقاءات الثنائية مع مختلف قادة العالم.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، عبر نشرة أخبار "دي إم سي"، المذاعة عبر قناة "dmc"، أن مصر نجحت في تغيير نظرة العديد من الدول الأوروبية تجاه الأوضاع في قطاع غزة، في ظل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وصولًا إلى حديث قادة تلك الدول الآن عن ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتطرق إلى المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة، نتيجة سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع دخول الشاحنات والمساعدات الإنسانية إلى الأشقاء داخل القطاع، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة وتحديدًا في مدينة رفح الفلسطينية كارثي للغاية، مشددًا على ضرورة قيام القوى الفاعلة دوليًا بالضغط على إسرائيل من أجل وقف تلك العمليات العسكرية والسماح بإدخال أكبر كم من الشاحنات والمساعدات الإنسانية.

وأشاد "عبدالناصر" بالقرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس، من خلال تصويت أغلبية الأعضاء لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، واصفًا هذا القرار بالتاريخي وبمثابة نجاح لجهود المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة البناء على القرار الصادر بالأمس، من أجل الوصول إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

الثوابت المصرية واضحة

وأكد أن الثوابت المصرية والمواقف الواضحة منذ أول يوم للعدوان الإسرائيلي ساهمت في إفشال العديد من المخططات ومنها مخطط التهجير التي سعت لها الحكومة الإسرائيلية، والضغوط من أجل إقرار وقف إطلاق النار، والوصول لحل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية، كما ساهمت في تغيير سياسة بعض الدول وتعاملها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ساهم في التصويت بأغلبية ساحقة بالأمس في الأمم المتحدة لصالح دعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

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