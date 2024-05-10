السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: هناك رغبة إسرائيلية فى الانتقام من الشعب الفلسطينى

السفير أسامة عبد
السفير أسامة عبد الخالق

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن مصر تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال كلمتة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب على غزة تدخل شهرها الثامن، ولابد من فتح تحقيق دولي للمقابر الجماعية التي اكتشفت مؤخرًا.

وأشار إلى أن التصويت لصالح عضوية فلسطين يمنحها مزيدا من الحقوق في إطار المنظومة الأممية، وهناك رغبة إسرائيلية عارمة في الانتقام من الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتدمير أراضيه.

وتابع أن إيقاف الحرب الإسرائيلية أمر ممكن في ظل ما يملكه المجتمع الدولي من آليات استخدمها سابقا في أزمات عديدة، فالجرائم الإسرائيلية وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة وهدم منشآتها.

وأردف أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف حقوق طبيعية وأساسية وغير مشروطة، مطالبًا بضرورة وقف الحرب لإنقاذ الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.

مندوب مصر بالأمم المتحدة مندوب مصر رغبة إسرائيلية الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية

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