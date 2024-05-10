الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": تصرف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة قُبل بالتجاهل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اليوم يومًا تاريخيًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد الموافقة على مشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

وأشار إلى أن اليوم يعتبر انتصار للدبلوماسية العربية والفلسطينية، مؤكدًا أن أبرز الكلمات بالجمعية كانت لممثل فلسطين، والذي وصف القرار بالتاريخي.

ونوه أن تصرف مندوب إسرائيل بالجمعية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة لم يؤثر على فرحة الوفود العربية والدول التي صوتت لمشروع العضوية الكاملة لفلسطين.

وأكد أن مندوب مصر أكد في تصريح خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القرار جاء نتيجة جهود جزائرية بفتها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، بالإضافة إلى التحركات الخاصة بالدبلوماسية العربية، في كل المحافل الدولية.

القاهرة الإخبارية مندوب إسرائيل الامم المتحدة جهود جزائرية ميثاق الامم المتحدة

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