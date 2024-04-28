انتهاء فترة التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

يغلق اليوم 28 أبريل 2024، باب التسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" نهائيًا، بعد أن تجاوز عدد المسجلين في التطبيق الخاص بالمبادرة على هواتف الأندرويد 500 ألف مواطن.

كانت المبادرة قد أطلقتها الحكومة المصرية لتسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين في الخارج مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

وكانت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، ناشدت الراغبين فى الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج سرعة التسجيل قبل انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج في 28 أبريل.

وأعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج عن استمرار تقديم خدماتها للمصريين بالخارج من خلال مبادرات أخرى، داعيةً إياهم إلى متابعة أخبارها ومبادراتها عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي بعض النقاط المهمة حول مبادرة "سيارات المصريين بالخارج":

شملت المبادرة: إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم، وإمكانية استيراد السيارات المستعملة حتى 3 سنوات من تاريخ بوليصة الشحن، ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم، وإمكانية استيراد السيارات المستعملة حتى 3 سنوات من تاريخ بوليصة الشحن، ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة. شروط التسجيل: أن يكون المتقدم مصريًا مقيمًا في الخارج، وأن يكون لديه إقامة سارية، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

أن يكون المتقدم مصريًا مقيمًا في الخارج، وأن يكون لديه إقامة سارية، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل. طريقة التسجيل: تم التسجيل من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة على هواتف الأندرويد وiOS.

تم التسجيل من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالمبادرة على هواتف الأندرويد وiOS. عدد المسجلين: تجاوز عدد المسجلين في التطبيق على هواتف الأندرويد 500 ألف مواطن.

تجاوز عدد المسجلين في التطبيق على هواتف الأندرويد 500 ألف مواطن. موعد غلق باب التسجيل: 28 أبريل 2024.

ختامًا، لا تزال هناك العديد من الفرص المتاحة للمصريين المقيمين في الخارج للاستفادة من خدمات ومبادرات تقدمها الحكومة المصرية.

للتسجيل في المبادرة قم بتحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج":

- من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

- من هواتف iOS” iPhone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022