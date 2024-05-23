الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير البترول يتابع خطة تأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء فى أوقات الذروة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية من داخل المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (ناتا)، الذي يعمل علي مدار 24 ساعة، الموقف التشغيلي للشبكة وانتظام تأمين وضخ إمدادات الغاز الطبيعى والوقود لقطاعات الاستهلاك  الرئيسية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد، والمصانع، علاوة علي الوقوف علي الإجراءات المتبعة لتوفير الإمدادات ومتطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعى والوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد.

الشبكة القومية للغازات الطبيعية 

كما تم خلال جولة الوزير بمركز التحكم القومي الذي تقوم شركة جاسكو بتشغيله استعراض سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وخلال الزيارة، عقد الملا اجتماعًا موسعًا بحضور رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجاسكو وقيادات شركة جاسكو تم خلاله استعراض المشروعات المخططة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية كشريان نقل الغاز الطبيعي وإمداده للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد.

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يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية، علاوة علي جهود الاستغلال الأمثل للبنية التحتية من شبكات وتسهيلات الغاز الطبيعى والعمل علي تعظيم الاستفادة منها في استقبال وتداول الغاز في إطار خطط التوسع الإقليمي واستثمار البنية التحتية.

وزير البترول الكهرباء أوقات الذروة الغاز الطبيعي الشبكة القومية للغازات الطبيعية

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