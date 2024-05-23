وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالى دعم مشروعات الطاقة وتحديات التغير المناخى

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ميكيلى كوارونى، السفير الإيطالي بالقاهرة ووفد شركة تكنيمونت وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي) في إطار التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين قطاع البترول والشركات الإيطالية الذي يمتد للعديد من مجالات الصناعة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وطاقات جديدة ومتجددة.

مناقشات مصرية إيطالية

وأكد الوزير أن الحوار والعمل المستمر والمتبادل بين الجانبين المصري والإيطالي مدعومًا من القيادة السياسية في البلدين أسفر عن نجاحات مشتركة ومتعددة وآثارها واضحة في العديد من المشروعات المتنوعة في صناعة البترول، لافتًا إلى حرص الجانبين على تنامي تلك المشروعات وزيادة أوجه التعاون.

وأشار إلى أن وقود الطائرات المستدام أحد أوجه التعاون الحديثة بين الجانبين بما يحققه من أهداف حيوية باستخدامه في تشغيل الطائرات، تصنيعه من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية، وما يتميز به من القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال وقود الطائرات المستدام SAF في ضوء توجه الشركة الإيطالية لبدء التشغيل التجريبي لتموين الطائرات بوقود SAF في أحد المطارات الإيطالية ورغبتها في الشراكة مع قطاع البترول المصري في هذا المجال، كما تمت مناقشة التعاون في المشروعات المستدامة لمواجهة التغير المناخي، والبناء على ما تحقق من مشروعات واستعراض التقدم المحرز في مشروعات التعاون والشراكة الحالية التى يتم تنفيذها في مصر.

وأكد السفير أنه من خلال وجوده في مصر ومتابعته وزيارته الميدانية لعدد من مواقع العمل والإنتاج المشترك مع قطاع البترول المصري، حريص على دعم تحقيق المزيد من التعاون في الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر وزيادة الشراكة في قطاع الطاقة شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، والبناء بقوة على العلاقات التاريخية والاقتصادية المميزة بين البلدين.