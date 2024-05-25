مع افتتاح توشكى.. هل سيتحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي؟

تسعى الدولة إلى زيادة الأراضي الزراعية من خلال استصلاح الظهير الصحراوي على مستوى أراضي محافظات الجمهورية، من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الحفاظ على الموارد المائية ضروري

واليوم يتم افتتحاح مشروعات توشكى لاستصلاح الوادي الجديد، إذ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: "إن هناك طروحات للحكومة لتحسين الأوضاع الزراعية، ولكن تنفيذها قد يواجه صعوبات".

وأضاف: "عندنا 350 ألف فدان بنزرعها قصب في الصعيد، منقدرش منقولش للناس متزرعش، رغم أن نصف الكمية من المياه المستخدمة في ري 350 ألف فدان، من الممكن استخدامها في ري 700 ألف فدان بنجر، لو عاوزين نطلع سكر ".

وأكد الرئيس السيسي ضرورة استخدام أنظمة ري حديثة لتوفير المياه، منوها بأنه لا يريد إخافة الناس، ولكن هناك مشكلة ويجب أن نواجهها قبل أن تتفاقم.

نستخدم أساليب ري حديثة في الزراعة واستصلاح الأراضي

وفي هذا الصدد قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفترة الأخيرة شهدت استصلاح أراضي زراعية ضخمة على مستوى محافظات الجمهورية ولاسيما مشروع توشكى بالوادي الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا.

وأوضح أبو صدام لـ "الدستور" أن هناك أساليب حديثة بدأنا نتبعها في الزراعة والري واستصلاح الأراضي، فمن ناحية لتحقيق جودة إنتاجية عالية ومن ناحية أخرى التوفير في استهلاك مياه الري خاصةً مع ندرة الموارد المائية على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وأضاف نقيب الفلاحين أن مشروعات توشكى بالوادي الجديد من المقرر أن يحقق وفرة غير مسبوقة في الإنتاج الزراعي وسيسهم إلى حد كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من أنواع عديدة من الخضر والفاكهة، فضلًا عن توفير فرص عمل كثيرة لما يتطلبه المشروع من أيدى عاملة.

زراعة 420 ألف فدان خلال عام 2023 بزيادة 170 ألف فدان

في نهاية عام 2022 تمكنت الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية بالوصول بالمساحة المنزرعة لـ250 ألف فدان، وفي 2023 تم الوصول بالمساحة إلى 420 ألف فدان بزيادة 170 ألف فدان"، وذلك بحسب وفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية.

كما تم إضافة 100 ألف فدان في توشكى 4 و70 ألف فدان أخرى في توشكى 3 عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات، وخلال عام 2024 / 2025 من المخطط إضافة 80 ألف فدان في منطقة توشكى 6، وعن طريق الشركة الوطنية للمقاولات جار استكمال البنية التحتية لتصل توشكى لـ500 ألف فدان، وفي العام 2025 / 2026 مخطط إضافة مساحة من 50 لـ70 ألف فدان لتصل توشكى لحوالى 560 ألف فدان.

ما هو مشروع توشكى واستصلاح أراضي الصحراء؟

بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فإنه تم: