السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: الدولة تعمل على تنفيد أكبر حجم من الإنتاج فى مشروعات الزراعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترًا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات؛ ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترًا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث محمد جمال، رئيس شركة مودرن فارمنج للاستصلاح الزراعي، قائلًا: "عايزك تلقي نظرة بهذه التجربة على أراضي المنيا وبني سويف، وكذلك الـ450 ألف فدان في سيناء، لكي نطبق هذه التجربة ولتوفير عائد أكبر".

وأضاف: "تجربتك بزيادة الإنتاج لـ25 إردبًا للفدان لازم تبقى محل دراسة من وزارة الزراعة"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيد أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة".

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