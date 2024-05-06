الإثنين 06 مايو 2024
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حوادث

مدمن مخدرات.. التحريات الأولية في مقتل سيدة على يد نجلها بالمرج

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

كشفت التحريات الأولية في مقتل سيدة على يد نجلها وإلقائها بالطابق الثامن بأن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ودائم التشاجر مع والدته لإجبارها على أخذ الأموال منها عنوة.

وأمرت جهات التحقيق بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على المتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفي اليوم الواحد باستقبالها جثة سيدة عمرها 43 عاما، عليها آثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل، وبعمل التحريات تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بقتلها وألقى جثتها من الطابق الثامن، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شرطة المرج مخدرات قتل قتل والدته عاطل

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