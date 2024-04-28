محافظ أسوان يكرم أسر عاملين وافتهم المنية عرفانًا بتفانيهم في عملهم بجد

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواساة أسر الفقيدين ناصر بسطاوي رئيس حي غرب بمدينة إدفو، وخالد حسن عيسى السائق بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، واللذان وافتهم المنية منذ أيام.

وسلم المحافظ أسر الفقيدين شيكات بمبالغ مالية مساهمة ومشاركة من المحافظة في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعيشية، فضلًا عن إهداء درع المحافظة عرفانًا بتفانيهم في عملهم بجد وإخلاص، وكونهم نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها.

لقاء محافظ أسوان بالأسر

وخلال لقاءه بأسر ناصر بسطاوي وخالد عيسى، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأفراد أسرتيهم، والتواصل معهم للوقوف على أي مطالب أو احتياجات لتوفير حياة كريمة لهم.

فيما قدم أسر الفقيدين شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة، والمشاعر الطيبة تجاههم، وجبر خاطرهم، وحرصه للوقوف على مطالبهم، والتواصل معهم.

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