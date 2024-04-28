كانوا فى طريقهم لحفل زفاف.. أسماء 24 مصابًا ومتوفى فى حادث تصادم بأسوان

أجرت الجهات الأمنية في أسوان، صباح اليوم الأحد، المعاينة لمكان حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية، الذي أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 23 آخرين.

تفاصيل الحادث

وتبين بالتحريات الأولية أن جميع المصابين من نفس العائلة، تحركت السيارات من منطقة الخطارة في مدينة أسوان متجهة إلى قنا لحضور حفل زفاف، وكان معهم العروس في السيارة، وأثناء سيرها في الطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان وقع التصادم، والذي أسفر عن إصابتهم جميعًا وبلغ عددهم 23 شخصا بينهم أطفال وسيدات، ومصرع شخص آخر.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفى النيل بمدينة إدفو، بينما تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وحصلت "الدستور" على أسماء المتوفي وجميع المصابين في الحادث، حيث تبين أن الشخص الذي لقى مصرعه هو حازم محمد عبدالله، عمره 51 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المشرحة وجار اتخاذ اللازم.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى: جامع مصطفى عبدالله، عمره 36 سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وجنا خالد محمود زكى، عمرها 9 سنوات، تعاني من آلام بالصدر، وشقيقها عبده خالد محمود زكى، عمره 7 سنوات، يعاني من كدمه بالرأس، وفاطمة على جادو، عمرها 41 سنة، تعاني من كدمات بالضلوع، ومحمود عاشور مرغنى، عمره 7 سنوات، وإصابته سحجات وكدمات بالجسم، وسيده إبراهيم على، عمرها 45 سنة، وإصابتها جرح قطعى بفروة الرأس، ورحاب سيد عبدالله، عمرها 19 سنة، وإصابتها جروح متفرقة بالجسم، وأحمد صالح محمد، عمره 25 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين صالح محمد، عمره 4 سنوات، وإصابته اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورحمة خالد محمود ذكى، عمرها 15 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وشريفة أحمد خالد، عمرها 35 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت أحلام صالح محمد، عمرها 18 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وأحمد حسن عبيد، عمره 32سنة، وإصابته كدمان متفرقة بالجسم واشتباه خلف بالكتف الأيسر، وبسمة سيد عبدالله، عمرها 24 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وزينب إبراهيم على، عمرها 45 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري، وصالح محمد عبدالله، عمره 55 سنة، وإصابته كدمات سحجات متفرقة بالجسم، ونرمين إبراهيم عبدالله، عمرها 30 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقرى والذراع اليسرى، وأميرة محمد عبدالراضي، عمرها 38 سنة، وإصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء محمود يوسف 35 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وفاطمة جلال محمد، عمرها 48 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وعزيزة جلال الدنفى، عمرها 46 سنة، ومحمد حسين عبيد، عمره 45 سنة، وشريفة أحمد زكى، عمرها 50 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بالجسم.