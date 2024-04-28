محافظ أسوان يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث تصادم الطريق الصحراوى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بكافة الجهات المعنية لتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم وانقلاب سيارتين إحداهما ميكروباص، والأخرى بيجو 7 راكب بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة" أمام مدخل مدينة السباعية، والذى أسفر عن إصابة 22 شخص، ومصرع شخص آخر.

وقدم اللواء أشرف عطية خالص تعازيه لأسرة المتوفى، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بإدفو عبر 13 سيارة إسعاف.

المحافظ يناشد السائقين الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة

وناشد محافظ أسوان سائقى السيارات والمركبات بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أرواح المواطنين من أى أضرار.

وكان شخص قد لقى مصرعه، بينما أصيب 23 آخرون، صباح اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى، عند مدخل مدينة السباعية بالطريق الصحراوى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وعلي الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق مدخل السباعية بالصحراوى الغربى.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والجثة إلى المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعى واتخاذ اللازم، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها.

نتائج التحريات الأولية

وتبين بالتحريات الأولية أن جميع المصابين من نفس العائلة، وحركات السيارات من منطقة الخطارة فى مدينة أسوان متجهين إلى قنا لحفل زفاف، وكان معهم العروس فى السيارة، وأثناء سيرهم فى الطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان وقع التصادم، والذي أسفر عن إصابته جميعا وبلغ عددهم 23 شخص بينهم أطفال وسيدات، ومصرع شخص آخر.