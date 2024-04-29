محافظ أسوان: وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل بقرية فارس قريبًا

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع فريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبى ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، مستشار الوزير ومدير المشروع.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى

حضر الاجتماع كل من الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، واللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى للوزارة، والفريق الاستشارى وفريق العمل بالمشروع، فضلًا عن مجموعة من المستثمرين كممثلين للقطاع الخاص، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفاصيل الاجتماع

وناقش الاجتماع مقترحات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة أسوان، ومن أبرزها مشروع تطوير نموذج مجمع متكامل للتمور وإعادة تدوير مخلفات النخيل.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على سعى المحافظة المستمر لفتح آفاق جديدة من الاستثمار فى كل المجالات، وخاصة فى ظل الدعم المتواصل والاهتمام الملحوظ من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الملف الهادف لخلق مناخ جاذب للفرص الاستثمارية المتنوعة، ووسط متابعة دؤوبة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لتعزيز الفرص الاقتصادية التى تسهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، ليتم قريبًا وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل، والذى سيحمل طابع الهوية البصرية للمحافظة، وليصبح براند عالميًا مستقبليًا، ويتكامل ذلك مع تخصيص موقع داخل المركز لتسويق ما يقوم به أبناء المحافظة من أعمال إبداعية وابتكارية لمنتجات النخيل.

فيما وجه الدكتور خالد عبدالحليم، الشكر لمحافظ أسوان على دعمه وتعاونه المستمر مع وزارة التنمية المحلية لكل برامج التنمية بشكل مبدع وخلاق، وإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات الخدمية ليكون نموذجًا لباقى المحافظات.

وأوضح أننا نستلهم من خلال هذه اللقاءات التعرف على الأفكار والمقترحات لنبنى مشروع تنموى والوصول لتنفيذ نشاط اقتصادى يراعى البعد الاجتماعى، وتم التأكيد على أهمية وضع علامة تجارية لتمور محافظة أسوان وتصديرها للخارج بجودة وتميز عالمى.