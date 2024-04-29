"عطية" يشهد إطلاق الخطة الاستراتيجية لدعم اللامركزية فى محافظة أسوان

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إطلاق الخطة الاستراتيجية للمحافظة، ضمن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوربى ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

رافق المحافظ كل من الدكتور خالد عبدالحليم، مستشار الوزير ومدير المشروع، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، فضلًا عن الفريق الاستشارى وفريق المشروع، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

جاء ذلك فى ظل استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائم على العدالة والإندماج الاجتماعى والمشاركة، وذي نظام إيكولوجى يستثمر عبقرية المكان والإنسان.

محافظ أسوان يقدم شكره لجهود وزارة التنمية المحلية

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للجهود الكبيرة التى تقوم بها وتبذلها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، وتقديم نقاط مضيئة، وهو ما تجسد فى الأهداف السامية لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة أسوان لزيادة ما تديريه المحافظة من استثمارات، والتخفيف من حدة الفقر، والحد من البطالة، وتحسين التنسيق بين المدن القديمة والجديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلى، ورفع حالة الرضا والرفاهية لدى المواطنين.

وأكد محافظ أسوان أن هناك تنسيقًا مستمرًا ومتواصلًا مع وزارة التنمية المحلية وكل الوزارات والجهات المعنية لتوحيد الرؤى والأفكار البناءة لاستثمار مختلف المقومات والثروات التى تمتلكها عاصمة الاقتصاد الإفريقى، وبما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

فيما استعرض الدكتور خالد عبدالحليم وفريق العمل المرافق له أهداف المشروع، والتى ترتكز على إعداد الرؤية الاستراتيجية للمحافظة 2030/2040، وإعداد الخطة متوسطة المدى للمحافظة، وتحديث استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير تدريب على رأس العمل لقيادات الديوان العام والجهات المعنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد الجهود التنموية نحو هدف موحد وخلال إطار زمنى محدد لتحقيق مخرجات ملموسة، والتعامل مع التحديات الراهنة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، واقتراح آليات لتحفيز الاقتصاد المحلى، ورفع كفاءة الموارد والأصول وتحفيز القطاع الخاص، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة فى تنمية القدرات البشرية، والعمل مع القيادات المحلية وأعضاء المجلس الإقتصادى والاجتماعى، ومراجعة المخططات والخطط السابقة والوثائق ذات الصلة، وتحليل البيانات والمعلومات، وعقد الاجتماعات التشاورية.

كما تم استعراض منهجية التخطيط الاستراتيجى والمنهجية التفصيلية للمشروع، والموجهات الرئيسة للخطط الاستراتيجية، والإطار الدولى والوطنى للتنمية الاقتصادية المحلية، والخطة الاستراتيجية لجنوب الصعيد، وانعكاس السياسة الحضرية الوطنية على الخطط الاستراتيجية لمحافظة أسوان، والإطار الدولى والوطنى للتنمية الاقتصادية المحلية بأسوان، وأهم التحديات الاجتماعية التى تواجه المحافظة، وقطاع العمران، والتحديات البيئية بما يسهم بدوره فى تحقيق الرؤية طويلة المدى التى تصل إلى أعلى عائد للمحافظة، وبأقل تكلفة، ولا سيما فى ظل توفير مصادر تمويل لها، وبالتالى تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.