إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه 22 من حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد لفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جهود المحليات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لعدد 12 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة تم رصدها عبر المتغيرات المكانية بحاجر السباعية بإجمالى مساحة 3 آلاف م2.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، بتنفيذ الإزالة الفورية لمخالفة بناء بحى غرب، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة، وأيضًا الإزالة الفورية لحالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة المحمودية على مساحة 600 م2.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية 7 قبلى، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المتعدين.