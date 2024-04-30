تحت شعار "اكتشف الغير مكتشف".. إطلاق حملة توعية بقصور عضلة القلب في أسوان

تطلق هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة توعية بعنوان "اكتشف الغير مكتشف"، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب وتقديم النصائح الصحية للوقاية منها وعلاجها.

تفاصيل حول الحملة

وتستهدف الحملة فئات المجتمع المختلفة، وتهدف لتعزيز الوعي الشامل حول أعراض قصور عضلة القلب وطرق الوقاية منها والعلاج.

وستتضمن الحملة فعاليات توعوية في المنشآت الطبية المختلفة على مستوى محافظة أسوان، حيث سيقدم الأطباء والمتخصصون معلومات حول الأعراض التحذيرية لقصور عضلة القلب وأحدث الطرق العلاجية والوقائية.

وتشمل الحملة أيضًا تنظيم ماراثون رياضي مميز، السبت الموافق 4 مايو المقبل، في استاد أسوان الرياضي، بدءًا من الخامسة مساءً، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة كوسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تأتي هذه الحملة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية وكلا من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، والجمعية المصرية لأمراض القلب، وهو شراكة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال رعاية وعلاج أمراض القلب، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية المختلفة.