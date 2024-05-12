الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين بالاتجار في البشر بالهرم

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر بمنطقة الهرم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

وتبين أن المتهمين تورطوا في استغلال فتاة قاصر في التسول واستجداء المارة في الشوراع مقابل الحصول على مبالغ مالية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أحالتهم للجنايات التي أصدرت السابق.

محكمة جنايات القاهرة الاتجار في البشر التجمع الخامس السجن المشدد

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