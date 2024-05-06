الإثنين 06 مايو 2024
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مصر

التموين: توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلي حتي الآن والمستحقات خلال 48 ساعة

توريد القمح _ أرشيفية
توريد القمح _ أرشيفية

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، استمرار نقاط إستلام وتخزين القمح بفتح أبوابها لاستقبال المحصول المحلي من المزراعين عبر 450 موقعًا علي مستوي الجمهورية خلال إجازة شم النسيم.

وأوضح كمال أن اجمالي ما تم توريده حتي الآن بلغ نحو 1.8 مليون، منذ بداية موسم الحصاد في 13 ابريل الماضي.

توريد وتخزين القمح 

ولفت إلي استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنه 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتي 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولي والتي تبدأ من 8 صباحا وحتي 7:30 مساء.

وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام إلي توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

مواقع استلام القمح المحلي

وأشار كمال، إلي أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.

وأوضح أن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، واصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

 


 

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